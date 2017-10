Autofahrer prallte in NÖ frontal gegen Baum: Tot

Ein Frontalzusammenstoß mit einem Baum hat am Sonntagabend einen Autofahrer in Niederösterreich das Leben gekostet. Der 36-Jährige war in Obritzberg-Rust (Bezirk St. Pölten) auf der L5121 in Fahrtrichtung Flinsdorf unterwegs, als er gegen 19.25 Uhr von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallte.

Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der St. Pöltener in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, wo er infolge seiner schweren Verletzungen verstarb.