Auto fuhr mitten in Schanigarten: Vier Verletzte

Als am Mittwoch gegen 13.30 Uhr einige Gäste ganz entspannt in einem Schanigarten am Perchtoldsdorfer Marktplatz saßen, kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Eine ältere Dame, die dort gerade mit dem Auto unterwegs war, fuhr mitten in den Gastgarten, das bestätigte die Landespolizeidirektion (LPD) Niederösterreich dem KURIER.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, die Fahrerin selbst und zwei weitere involvierte Personen wurden vor Ort versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden - so die Auskunft vom Roten Kreuz. Die vier Verletzten seien nicht lebensbedrohlich verletzt: "Es sind Frakturen dabei", sagte Sonja Kellner vom Roten Kreuz. Zwei Notarzthubschrauber seien alarmiert worden, hätten dann aber wieder umgedreht, "weil die Situation zum Glück weniger dramatisch war, als im ersten Moment angenommen", meinte Kellner.

Warum die Fahrerin mit dem Auto in den Gastgarten geraten war, war Mittwochnachmittag noch unklar. "Die Kollegen sind noch vor Ort und klären den Vorfall", so Walter Schwarzenecker von der LPD NÖ.