Ausbildungen mit Zukunft für die Freizeitwirtschaft

In Zeiten, in denen das persönliche Erlebnis immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist professionelle Eventplanung wichtiger denn je. Die Geladenen wollen unterhalten werden, Teil einer durchdachten Inszenierung sein. Das nötige Know-how kann man lernen: Beim WIFI-Lehrgang zum/zur Eventmanager/in. Die Teilnehmer/innen tauchen intensiv in die Planung und Durchführung von Kultur-, Sport- und Marketingveranstaltungen ein und erfahren, wie man solche Events professionell umsetzt.

