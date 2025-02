Spektakulär: Anführer der Rammbock-Bande entkommt aus Gefängnis

Der Haupttäter der "Rammbock-Bande", die im Jahr 2023 mehrere spektakuläre Raubüberfälle auf Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt verübte, ist am Montagmorgen aus der Justizanstalt Wiener Neustadt geflohen.