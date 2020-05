Auflagen-Flut für Heurigen

Langsam geht es um die Existenz: Seit dreieinhalb Monaten hat der Terrassenheurige in Hollabrunn schon geschlossen. „Dabei stehen wir im Heurigenkalender. Jede Woche muss ich 50 bis 60 Reservierungen ablehnen. Das tut weh“, sagt Betreiberin Gabriele Hartl. Auslöser war eine Anrainer-Beschwerde über angebliche Lärmbelästigung. Und seither hagelt es Vorschriften.

Fenster der Buschenschank mussten mit dunkler Folie verklebt, die Griffe abmontiert werden. Eine Lüftungsanlage musste installiert und der Holzverbau der Terrasse um einige Zentimeter erhöht werden. Alles erledigt – wobei sogar der Beschwerdeführer an der Notwendigkeit dieser Maßnahmen zweifelt. Jetzt hakt die Wieder-Eröffnung an vier Parkplätzen. Die wurden zwar am Areal der nahen Landwirtschaftlichen Fachschule bereits zur Verfügung gestellt – doch das muss auch noch ins Grundbuch eingetragen werden. Und das kann Wochen dauern.