Aufgemöbelte Stadt: Rennen um Platz eins

Wir haben große Achtung vorm Mitbewerber, aber natürlich ist das in St. Pölten ein ganz besonderes Match“, verkündet Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe. „Am Europaplatz ist das eine Art Heimspiel.“ Der Einrichtungsriese mit dem roten Sessel (76 Filialen, 18.500 Mitarbeiter) tritt mit seinem neuesten Haus dort an, wo die Konkurrenz Kika/Leiner (32 Filialen, 7700 Mitarbeiter) den Konzernsitz hat. „Unser Ziel ist, auch in der Region die Nummer eins zu werden“, heißt es. Der Adressat möchte die Ansage nicht kommentieren.