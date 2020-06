Auch Stadtchefin braucht Vorzugstimmen

"Wir haben einen tollen Zuspruch. Statt den 50 Kandidaten auf dem Wahlzettel hätten wir auch leicht 70 aufstellen können." Franz Aigner, ÖVP-Obmann und Vizebürgermeister in Scheibbs kann bei der Präsentation der Gemeinderatskandidaten aus dem Vollen schöpfen. Alle 30 Kandidaten auf der Wahlliste haben sich einem Vorzugsstimmensystem unterworfen. Das gilt auch für die unangefochtene Spitzenkandidatin und Bürgermeisterin Christine Dünwald.

Als Bürgermeisterkandidatin genießt Dünwald aber kleine Privilegien. Sie wird auf der alphabetisch gereihten Liste an erste Stelle genannt. "Außerdem werde ich als einziger Kandidat persönliche Namensstimmzettel nutzen", erklärt Dünwald. Auch sie verspürt einen Aufschwung innerhalb der Partei. "Besonders freut mich, dass so viele Junge auf der Liste sind", sagt sie.

Nur vier der aktuellen 16 ÖVP-Mandatare werden beim dem neuen Vorzugsstimmenrennen nicht dabei sein. "Konkret können am Wahltag 15 der 30 am Wahlzettel stehenden Kandidaten angekreuzt werden. Jene mit den meisten Kreuzerln ziehen in den Gemeinderat ein, das ist verbindlich", sagt Parteichef Aigner. Er freut sich vor allem über die gute bündische Mischung von Ärzten, Landwirten, Unternehmern und Jungen.

Nach der montägigen Kandidatenpräsentation startet die ÖVP am 7. Jänner den ernsten Wahlkampf. Was werden die Themen sein? "Wir wollen den positiven Trend fortsetzen. Ausbau der Kindergartenplätze, den leichten Anstieg der Bevölkerungszahl weiter forcieren, jungen Familien Lebensqualität bieten", nennt Dünwald wichtige Themen. Die Landesausstellung 2015 werde Scheibbs als attraktive Kleinstadt präsentieren.

Im Gemeinderat gibt es 16 ÖVP- , sieben SPÖ- und zwei Grün-Gemeinderäte.