AUA-Airbus zur Übung entführt: Eurofighter zwingen Maschine zur Landung

Es ist das Horrorszenario für jeden Flugpassagier und alle Sicherheitsbehörden: Der Airbus A320 der Austrian Airlines war in Reiseflughöhe, als Luftpiraten plötzlich ins Cockpit eindrangen und die Maschine kaperten.

Eine internationale Antiterror-Übung, wie sie am Donnerstagnachmittag in der Luft und am Boden auf dem Flughafen Wien-Schwechat abgehalten wird, hat es in Österreich zuvor noch nicht gegeben. Im Zusammenspiel vieler Einheiten und Behörden, wie der militärischen Luftraumüberwachung, den Abfangjägern des Bundesheeres, den Air-Marshals der Cobra sowie elf internationalen Sondereinheiten, wird der Airbus zu Boden gebracht, gestürmt und die Flugzeugentführung beendet.