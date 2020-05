Argentinien

Wegen der Größe des Landes und der Imensen Höhenunterschiede (bis zu 7000 Meter) herrscht ein vielfältiges Klima: von suptropischen Temperaturen im Norden, bis zu Kältegraden im äußersten Süden, der zwischen November und März am angehenmsten zu bereisen ist. In der Zentralregion herrscht meist ein überwiegend gemäßigtes Klima, in den Sommermonaten, Dezember bis Februar, ist es jedoch zum Teil sehr heiß und feucht, die Winter sind recht kühl.