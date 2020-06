Arbeitsland unter dem Mikroskop

Die Studie soll nun die regionalen Unterschiede erheben und aufeinander abstimmen. So würden künftige Maßnahmen für den Arbeitsmarkt treffsicherer, so Sobotka. Einige Beispiele: Das Industrieviertel verzeichnet den höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Bei der Zunahme älterer Arbeitsloser liege aber das Mostviertel vor dem Industrieviertel, wiewohl es bezirksweise Ausreißer gibt. "Jetzt wollen wir hinterfragen, warum die Entwicklung so ist, wie sie ist", sagt Sobotka. Die Studie müsse aber auch gleich die entsprechenden Maßnahmen für die jeweilige Region vorschlagen. "Mir nutzt es nichts, wenn ich in einer starken Industrieregion ein Maßnahmenpaket aufsetze, das Englischkurse forciert. In einer Dienstleistungsregion mit starkem Exportanteil ist das was ganz anderes."