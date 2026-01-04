Appell an Zivicourage: Sammelaktion für Geflüchtete auf Balkanroute

Auch wenn die Flüchtlingsthematik von der Politik, je nach Gesinnung und Absicht verzerrt wird, die Not und das Elend flüchtender Menschen bleibt bestehen. Mit einem Aufruf an die Zivilcourage wird in Amstetten zu einer Sammelaktion für Geflüchtete auf der Balkanroute aufgerufen.

Zugunsten der NGO "SOS Balkanroute“ organisieren der Amstettner Integrationsverein "G’scheckat“ und ehrenamtliche Helfer eine Sammelaktion, um die Not von Geflüchteten in der kalten Jahreszeit zu lindern. Sachspenden Gesammelt werden dringend benötigte Sachspenden wie Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung sowie Schuhe und Taschenlampen.