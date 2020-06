Anzeigen und Einsprüche schon vor der Wahl

In Röhrenbach, Bezirk Horn, kündigt die SPÖ eine Wahlanfechtung an, weil ihre Liste nicht am amtlichen Stimmzettel aufscheine. Bürgermeister Gernot Hainzl: "Da kann höchstens ein einzelner alter Zettel irrtümlich verschickt worden sein. Wir haben überprüft, dass alle anderen korrekt sind."

Die spannende Ausgangslage in Sonntagberg (Bez. Amstetten) wird durch eine Anzeige gegen den FPÖ-Spitzenmann Martin Grasberger verschärft. Es steht der Vorwurf im Raum, dass der Kandidat eine Unterschrift auf der Unterstützungserklärung gefälscht habe. Bürgermeister und Wahlbehördenleiter Thomas Raidl, ÖVP, brachte eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein. Grasberger behauptet, dass er eine Vollmacht für die Unterschrift habe. Raidl: "Wir kennen die Vollmacht nicht".

W. Atzenhofer