Anrainer laufen gegen Umbau Sturm

Mit ihrer Kritik laufen die Anrainer allerdings offene Türen ein. "Ich halte den Entwurf für untauglich", erklärt Bürgermeister Hans Stefan Hintner ( ÖVP). Keinesfalls sei es ein konkretes Projekt. Die Umsetzung einiger Aspekte, etwa der Verkehrsführung, sei nicht realistisch. Eine Verkehrsberuhigung beim Bahnhof etwa gehe am Thema vorbei. "Er ist schließlich ein Mobilitätszentrum." Durch das Holzdeck würde viel Fläche verloren gehen, zudem würde sich hier die Frage der Erhaltung stellen. Mit dem Ideenwettbewerb habe man sehen wollen, was alles möglich ist. Aus den verschiedenen Vorschlägen könne nun herausgegriffen werden, was gefällt. Denn der Umbau des Bahnhofs soll ohne Zeitdruck jedenfalls weiter verfolgt werden.