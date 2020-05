Annäherung im Streit um den Schotter

Am Runden Tisch war auch die Vorgehensweise nach dem Abbau ein Thema. Es sei festgelegt worden, in welchen Bereichen eine Wiederverfüllung anzustreben ist. „Und welche Bereiche zukünftig etwa drei Meter unter dem derzeitigen Niveau belassen werden sollen“, erklärt Reinhard Weitzer vom Regionalmanagement NÖ-Mitte. Ein weiterer Punkt auf der Liste der Gemeinden: Die Nachnutzung soll grundwasserschonend sein. Die Vorstellungen liegen auf den Tisch, fix ist allerdings nichts. „Jetzt schauen sich die Kiesunternehmen an, ob das passt oder nicht“, sagt Weitzer.

Man sei gerade dabei die Bereiche zu definieren. Es habe bei der Gesprächsrunde aber keinen Aufschrei gegeben, meint Herzogenburgs Bürgermeister Franz Zwicker. Die Gespräche laufen gut, bescheinigt auch er. „Die Gemeinden können nur Empfehlungen geben“, meint Franz Haslinger, Bürgermeister von Inzersdorf-Getzersdorf.

Die nächste Arbeitssitzung am Runden Tisch ist übrigens bereits für kommenden März festgelegt. Hier wird vor allem das Thema Schotter-Verkehr ins Visier genommen.