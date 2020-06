Annaberg: Die Lehren aus dem Amoklauf

Auf das Rote Kreuz schießt man nicht einmal im Krieg. Seit sich am 17. September 2013 der Vierfachmörder Alois Huber in Annaberg (NÖ) über diesen Codex der 1864 beschlossenen Genfer Konvention hinweggesetzt hat, musste auch das Rote Kreuz in seiner Ausbildung umdenken. Die Tragödie, bei der drei Polizisten und der Notfallsanitäter Johann Dorfwirth, 70, von dem Amokläufer aus dem Hinterhalt erschossen wurde, ist heute Thema in fast jeder wichtigen Schulung der Einsatzkräfte. In Gefahrensituationen sollen Rot-Kreuz-Mitarbeiter mit versteckten Codes via Funk Alarm schlagen oder beispielsweise die Polizei anfordern.