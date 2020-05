Die Salzburgerin absolvierte ihre Schauspielausbildung natürlich am Salzburger Mozarteum. Danach führten sie Engagements durch Österreich und Deutschland - von Wien über Bregenz nach Oldenburg und Wuppertal - heute lebt und arbeitet sie in Köln.



Ihr Fernsehdebüt hatte Andrea Spatzek 1979 in dem ORF-Film Die Bräute des Kurt Roidl. Es folgten1984 zum Beispiel Heiße Tage im Juli und G'schichten aus Österreich (1993) oder etwas später das Schloßhotel Orth (1999). Seit der ersten Folge im Dezember 1985 spielt Andrea Spatzek in der deutschen Dauer-Serie Lindenstraße die tragende Rolle der " Gabi Zenker" (geb. "Gabi Skabowski", später " Gabi Zimmermann").