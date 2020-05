Andorra ist längst mehr als ein Geheimtipp für Naturfanatiker. Der nur 468 km² kleine Ministaat zwischen Frankreich und Spanien hat gerade in den letzten Jahren sein touristisches Angebot stark ausgeweitet. Empfehlenswert sind hier zum einen die kulinarischen Leckereien des Landes, zum anderen die wunderschönen altertümlichen Bergdörfer. Doch vor allem kommen Sportbegeisterte in dem Fürstentum voll auf ihre Kosten. So klein das Land auch ist, so groß ist nämlich sein Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten. Neben einer Fülle von Golfplätzen, Schwimmstadien, Tennisanlagen, Reitclubs und Wintersportarealen, bietet sich das grüne Bergland auch prima für Outdoorerlebnisse, wie Wandern, Mountain-Biking, Paragliding, Drachenfliegen und ausgefeilte Klettertouren an.