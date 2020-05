Am Hochkar kreisen die Lifte wieder

Auf Schritt und Tritt war gestern am Hochkar die Erleichterung spürbar. Nach turbulenten Monaten der Neuorganisation wurden bei Traumwetter die Lifte in Betrieb genommen. Einige Dutzend Skifahrer und Snowboarder, darunter Gruppen aus Tschechien, freuten sich über die fein präparierten Pisten. Minus elf Grad und ein eingeschränktes Liftangebot störten nicht. Der Schrecken über das Aus der Lift-Gesellschaft im Frühjahr steckt in Göstling noch vielen in den Knochen. Die Schröcksnadel-Gruppe und das Land NÖ sind im Konkursverfahren als neue Eigner eingestiegen. „Man muss dankbar und zufrieden sein, dass ich wieder hier sein kann“, drückt Liftwart Friedrich Lackner, 50, aus, was viele denken. Die Kälte hoch oben beim Geischlägerhaus kann ihm nichts anhaben. Fast für jeden Ski-Gast gibt’s freundliche Worte. „Das ist meine 34. Saison. Ich hab’ noch eine kleine Landwirtschaft, davon könnten wir nicht leben“, erzählt der Göstlinger.

Auch wenn sich gestern Mittag nur ein paar Dutzend Sportler rund um die Vierer-Hochkarbahn und den Almlift tummeln, ist der neue Geschäftsführer Rainer Rohregger bestens gelaunt. „Wir haben Super-Aussichten. Geschäft, das man bis Weihnachten verliert, holt man nicht mehr auf“, sagt der Chef der bald 55-köpfigen Lift-Crew. Um 30 Prozent liege der Vorverkauf besser als im Vorjahr. Vor allem die Saison-Kombikarten mit dem Ötscher ziehen.

Das freut Johannes Putz. Neben der Skischule und der Schirmbar, hat er drei nun weitere Gastrobetriebe, sowie den Skiverleih (rund 600 Paar Skier, 55 Mitarbeiter) unter seiner Verantwortung. Das Ziel von Putz und Rohregger: „Wieder klar die Nummer Eins in NÖ sein.“ Doch auch die anderen schlafen nicht. Am Ötscher ging’s gestern ebenfalls los. Heute steigt das Opening. Und auch die Lifte am Semmering kreisen ab heute.