Am Heimweg: Schüler auf Gleise gestoßen

In Mödling wird der Bub von der Mutter abgeholt. Im Spital dann die schockierende Meldung: Einblutungen in der linken Niere. Mit dem Hubschrauber geht es nach Wien, wo der Bub für die Notoperation in künstlichen Tiefschlaf versetzt wird. Haberhauer: „Jetzt ist er in der Aufwachphase. Es dürfte alles gut ausgehen.“



Direktor Ernst Pokorny ist „entsetzt und sprachlos. Die Schüler haben mich aus dem Zug angerufen, dass es einen Zwischenfall gegeben hat, aber ich habe erst am nächsten Tag von der Schwere erfahren.“ Von dem Täter fehlt jede Spur: „Er ist definitiv nicht von unserer Schule. Ich glaube gar nicht, dass er die Tragweite seines Tuns erkannt hat. Aber so kann man doch nicht Konflikte lösen.“ Der Ruf nach Maßnahmen wird laut: „Ich fordere den Einsatz von Sicherheitspersonal und die Installation von Videoüberwachung auf Bahnhöfen“, sagen der Sicherheitssprecher der NÖ-FPÖ, Erich Königsberger und FP-Bezirksobmann Christian Höbart. ÖBB-Sprecher Christoph Seif dazu: „Es wird Sicherheitspersonal eingesetzt. Gespräche mit der Gemeinde folgen.“