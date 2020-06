Alternative Heizmethode ging baden

Ihr im Bau befindliches Rathaus wollte die Gemeinde Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) umweltfreundlich mit Erdwärme heizen. Zu diesem Zweck sollte eine Firma, die sich auf die Errichtung von Alternativheizungen dieser Art spezialisiert hat, zwei Bohrungen bis zu einer Tiefe von jeweils 120 Metern vornehmen. Donnerstagmittag – der Bohrmeißel hatte sich bereits auf eine Tiefe von knapp 60 Metern vorgearbeitet – drang plötzlich Wasser aus dem Bohrloch. Viel Wasser.

"Wir versuchten zuerst selbst, die Wasserflut einzudämmen, aber es gelang uns nicht", so ein Mitarbeiter der Bohrfirma. An die 1000 Liter Wasser pro Minute sprudelten aus dem Bohrloch, das vorerst mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr in die Zaya gepumpt wurde. Nachdem alle Versuche, das Bohrloch zu schließen gescheitert waren, ersuchte das Bohrunternehmen Freitagvormittag die OMV AG um Unterstützung. Die Profis des Erdöl- und Erdgasunternehmens fuhren mit schwerem Spezialgerät auf und waren bereits nach dem zweiten Versuch erfolgreich: Gegen 15.30 Uhr versiegte der "Springbrunnen". Die Gemeinde will sich jetzt eine andere Heizung überlegen.