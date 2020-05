Alpen-Jumbo aus Brunn

20 Meter Flügelspannweite, ein BMW-Rumpfmotor mit 230 PS und zwei 100 PS starke Mercedes-Motoren an den Tragflächen, Platz für zehn Passagiere sowie eine Toilette mit Waschbecken. Spitzengeschwindigkeit 170 km/h.

Ein „bedeutender Kraftüberschuss“ und „Flugsicherheit auch beim Überqueren von Hochgebirgen“ wurde dem Alpen-Jumbo von zeitgenössischen Experten zugeschrieben. Trotzdem schaffte es die Maschine nicht über Demonstrations-und Rundflüge sowie Werbeeinsätze zum Abwurf von Flugblättern hinaus. Krickl: „Die Avis-Werke wollten eine Luftlinie gründen und Linienverbindungen nach Berlin, Triest und Paris aufbauen. Das ist an diplomatischen Verwicklungen gescheitert. Die Zeit war einfach nicht reif dafür.“

Während sich an einmotorigen Vorläufern der fliegenden Kiste noch bis 1930 angehende Militärpiloten in Graz versuchten, verliert sich das Schicksal der „Avis BGV I“ im Dunkeln. „Über das Ende ist nichts bekannt“ sagt Krickl. „Ich nehme an, es war ein Ruhiges, weil es gibt keine Hinweise auf einen Absturz.“ Die Konstruktionsfirma wurde 1928 durch die Weltwirtschaftskrise in die Knie gezwungen. Alles, was der Luftfahrt-Archäologe entdeckt hat, war ein Flugzeugsitz. „Den hab ich am Dachboden eines Schuppens am ehemaligen Areal der Avis-Werke gefunden.“

Noch ist die Auferstehung des Alpen-Jumbos nicht beendet. Als „Wissenschafts-Kommunikator“ plant Krickl bereits den Nachbau von Flugzeugteilen in Originalgröße, die Bespannung liefert die Textilfirma Backhausen. Sein Endziel „mit Herzblut“ ist eine Dauerausstellung in Brunn.