Polizei fand bei Kontrolle Grizzly auf Autobahn

Große Augen machten Polizisten, die am Mittwoch auf der Außenringautobahn A21 einen Kühl-Lastwagen für eine Kontrolle mit dem technischen Prüfzug anhielten: Der Wagen hatte nicht nur defekte Bremsen, sondern auch einen Schäferhund und einen ausgewachsenen, männlichen Grizzlybären geladen. Der sollte zunächst gleich im „Bärenwald“ der Organisation „Vier Pfoten“ im niederösterreichischen Waldviertel untergebracht werden. Allerdings scheiterte ein erster Transportversuch am Nachmittag, weil das mächtige Tier nicht in den organisierten Wagen passte.