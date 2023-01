Alkohol und Hitlerbild: NS-Wiederbetätigung im Alltag

Wie witzig ist es, am 20. April ein Bild von Eiernockerln mit grünem Salat in sozialen Medien zu posten? „Eigentlich eh nicht“, hat der Angeklagte mittlerweile eingesehen. Bedauerlich, dass er zu dieser Erkenntnis erst vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Wiener Neustadt gelangt ist. Dass der 51-Jährige aber trotz seiner Vorliebe für Adolf Hitlers Leibspeise kein Drahtzieher der rechtsradikalen Szene in diesem Land ist, wird aber auch rasch klar.

Etwa durch folgenden Dialog: „Wissen Sie, wer Hitler war?“ fragt der Richter. „Ja, schon. Was ma halt so in der Schule lernt“, antwortet der Arbeitslose. „Und wann er geboren wurde?“, setzt der Vorsitzende nach, um zu erkunden, ob ihm der 20. April als Hitlers Geburtstag geläufig ist. „I glaub 1945.“

Freispruch

Zu hinterfragen wäre in diesem Zusammenhang, wie der dreifache Vater vor drei Berufsrichtern und acht Geschworenen mit einer Strafdrohung von bis zu 20 Jahren Haft wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung landen konnte. Er ist kein einziges weiteres Mal rechtsradikal aufgefallen. Keine sonstigen Fotos, keinerlei Kontakte zur rechten Szene. „Ich post´ auch, wenn´s einen guten Schweinsbraten gibt“, hält er für eine Entschuldigung. Die Geschworenen haben ein Einsehen: Freispruch.

Hakenkreuzfahne und Hitlerbild

Wie witzig ist es, ein Bild von sich mit SS-Kappe und selbst rasiertem Hitlerbärtchen zu verschicken? Eigentlich schon recht witzig, meint jener 47-Jährige, der einen Tag später auf derselben Anklagebank Platz nehmen muss – vor allem in betrunkenem Zustand. Und in einem solchen befinde er sich meistens, fügt der Arbeitslose hinzu.

Freigesprochen wird er aber nicht. Denn als ihm die Verfassungsschützer einen Besuch abstatteten, nachdem er im Wirtshaus mit erhobenem rechtem Arm „Sieg Heil“ gerufen hatte, standen sie in seinem Wohnzimmer vor einer Hakenkreuzfahne samt Hitlerbild, Gürtelschnallen und SS-Runen. Ein Geschenk eines Bekannten, wie der bekennende Alkoholiker betont. „Na der wird gewusst haben, dass er Ihnen mit solchen Sachen eine Freude macht“, mutmaßt der vorsitzende Richter.

"Interessiert mi eigentlich ned"

„Alles nur a Spaß“, meint der 47-Jährige. „Das Ganze interessiert mi eigentlich ned.“ Das Foto mit SS-Kappe sei auch nur für den privaten Gebrauch gedacht gewesen. Denn: „So kannst ned amal bei uns auf die Straßn gehn.“

Neben ihm sitzt sein Neffe, der ähnliche Andenken gesammelt hat – Wein und Bierflaschen mit NS-Aufschriften etwa. Seine Tätowierung, die eine SS-Rune zeigte, hat er mittlerweile wieder entfernen lassen.

Ins Gefängnis müssen die Beiden nicht: 18 und 20 Monate Haft – bedingt.