Deutsche benötigen einen gültigen Reisepass, aber kein Einreisevisum bis zu 1 Monat Aufenthalt. Der Kinderausweis wird anerkannt. Um zusätzliche Nachweisungen an einzelnen Grenzpunkten zu vermeiden, sollte darin nach Möglichkeit auch für Kinder unter 10 Jahren ein Lichtbild angebracht werden. An den Grenzübergängen und am internationalen Flughafen Rinas werden Ein-und Ausreisegebühren in Höhe von jeweils 10,- EUR, sowie bei Fahrzeugeinfuhr ebenfalls eine Gebühr (1 EUR per Tag) für das Kfz verlangt. Es empfiehlt sich, die Gebühr für die Fahrzeugeinfuhr bereits bei der Einreise für den gesamten Reisezeitraum zu entrichten.