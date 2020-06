Ärztekammer-Präsident zeigt Primar bei Staatsanwalt an

Laut der Anzeige soll Ungersböck in dem Zeitraum allerdings nicht auf der Unfallchirurgie tätig gewesen sein. Um dies zu beweisen, wurden aus der Zeit Dienstpläne der Orthopädie beigelegt, in denen der Mediziner eingetragen ist. Ärztekammerpräsident Reisner war damals wie heute ebenfalls an der Orthopädie in Wr. Neustadt. "Ich war an derselben Abteilung und weiß sicher, dass er durchgehend auf der Ortho und nicht weg war. Die Vorwürfe sind leider plausibel. Deshalb habe ich die Sache weitergegeben."

Einige Primarärzte des Spitals sind anderer Meinung als der Ärztekammerpräsident. "Es war früher üblich, dass man im Dienstplan auf der Stammabteilung erfasst war und die Fachärzteabteilung woanders im Haus gemacht hat." Deshalb seien die Dienstpläne wenig aussagekräftig. KURIER-Recherchen zur Folge würde Ungersböck die Facharztausbildung als Unfallchirurg für seinen Primarposten in Neunkirchen gar nicht benötigen. Der Mediziner besitzt ein Zeugnis für "Orthopädie und Akuttraumatologie" aus der Schweiz. Dieses sei auch im EU-Raum anerkannt.