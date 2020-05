Wer sich die Menschheitsgeschichte einmal hautnah vor Augen führen möchte, ist in Ägypten sicher richtig. Denn immerhin entstand in dem afrikanischen Land vor 5000 Jahren die erste Hochkultur überhaupt. Und deren Erbe ist nach wie vor faszinierend. Pyramiden, Tempel, Moscheen und natürlich auch die weltberühmte Sphinx sind die kulturellen Highlights des Landes. Andererseits kann man in der Weltstadt Kairo den Puls des Lebens fühlen - mehr als 16 Millionen Menschen leben hier. Und auch wer einfach nur Ruhe und Entspannung sucht, sollte Ägypten einen Besuch abstatten. Gerade das Nil-Delta bietet viele fruchtbare Oasen und am Roten Meer eröffnet sich Tauchern ein wahres Paradies.