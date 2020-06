Abtritt einer Notarzt-Pionierin

Man ist in dem Job ständig von der existenziellen Frage Leben oder Tod begleitet. Jeder von uns kommt ans Limit und dann muss man sagen: Da hören wir auf, der Einsatz ist zu Ende. Dazu muss man auch stehen." Inge Valsky aus St. Pölten hat einer Rekordzahl an Menschen das Leben gerettet. Und auch darüber entschieden, unvermeidliches Sterben nicht mit medizinischer Brachialgewalt hinauszuzögern. "Ich weiß, ich habe in jedem Fall mein Bestes gegeben." Die 63-jährige Notarzt-Pionierin beendete kürzlich nach 3500 Einsätzen ihre Karriere.

Pension. Aus nach 15 Jahren als Anästhesistin im Spital Melk, wo sie 1986 federführend am Aufbau eines Notarztwagensystems beteilgt war und 17 Jahren in St. Pölten. An beiden Standorten packte sie ihren Notfallkoffer und rannte, wenn Alarm war und sie war bei der Gründung des ÖAMTC-Helikopterstützpunktes "Christophorus 2" in Krems 1983 eine der ersten fliegenden Notärzte Österreichs.