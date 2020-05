Abtauchen ins "Reich der Sinne"

Im Hotel gibt drei Bereiche, welche genutzt werden können: Ein 750 Quadratmeter großer Thermal- und Wellnessbereich mit einem großen Innen-Thermalbecken, einem Panoramapool im Freien, einer weitläufigen Liegegalerie im Innenbereich und einem Freischwimmbecken.



Das Motto in der 700 Quadratmeter großen Sauna-Erlebniswelt ist klar: Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Zur Auswahl stehen etwa die Keltische Sauna, die Steirische Schwitzstube, das Mineralien-Dampfbad oder die Infrarotkabine. Ein Eisbrunnen erfrischt die erhitzen Gemüter, zahlreiche Erlebnisduschen machen fit für den nächsten Saunagang.



Nach Terminabsprache steht den Gästen das "Reich der Sinne" offen. Hier werden die angebotenen Behandlungen durchgeführt: Von der klassischen Fußmassage über Kosmetikbehandlungen (Tipp: eigene Kosmetik für Männer) bis hin zur Anwendung asiatischer und europäischer Heilkünste.



Eine Erfahrung wert ist vor allem Hara Shiatsu. Eine Massage darf nicht erwartet werden, vielmehr besteht die Behandlung aus dem Ausüben von Druck auf den Körper.

Denn: Shiatsu kommt aus Japan und bedeutet Fingerdruck. Die Körpermitte im Unterbauch des Menschen wird in China als "Hara" bezeichnet. Aus dem Hara bauen sich alle Meridiane (Energiebahnen) auf, um die Knochen, die Muskeln oder Organe für die Körperfunktionen (Stoffwechsel ...) zu unterstützen. Bei Shiatsu wird mit Finger, Handballen, Ellbogen und mit Füßen Druck auf diese Meridiane ausgeübt, um Blockaden und Stauungen im Energiefluss zu lösen. Die Behandlung wird auf einer Matte am Boden durchgeführt und ist teilweise ein wahrer Genuss - teilweise aber auch ein wenig schmerzhaft, eben wenn verspannte Partien behandelt werden.