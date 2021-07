Abschiebung: Marokkaner flüchteten über Rollfeld

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat sind am Mittwochvormittag zwei Marokkaner, die von der Slowakei via Wien und Paris nach Rabat abgeschoben werden sollten, kurzfristig entkommen. Sie wurden nach kurzer Flucht über das Rollfeld gestellt, bestätigte NÖ Polizeisprecherin Manuela Weinkirn einen Bericht der Kronen Zeitung.