A5-Weiterbau im Frühjahr 2015 geplant

Grünes Licht gibt es für den Weiterbau der Nordautobahn (A5) im Weinviertel: Der Verwaltungsgerichtshof hat den letzten Einspruch zum Abschnitt Schrick-Poysbrunn (Bezirk Mistelbach) eingestellt, hieß es in einer Aussendung der Asfinag am Donnerstagnachmittag. Die Autobahngesellschaft investiert insgesamt 324 Millionen Euro in das Projekt.

Bereits Anfang Dezember wird die Eröffnung der Angebote der Baufirmen für das erste Hauptbaulos erfolgen. Die Arbeiten sollen im kommenden März starten. Im Laufe des Jahres 2015 werden zudem drei weitere Hauptbaulose ausgeschrieben. "Damit ist sichergestellt, dass 2016 die 25 Kilometer lange Gesamtstrecke von Schrick - Poysbrunn im Bau ist", sagte Alexander Walcher, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH.

Die A5 soll nach Fertigstellung für rund 10.000 Anrainer an der Brünner Straße (B7) eine Verkehrsentlastung bringen. Gerechnet wird mit bis zu 14.000 weniger Kfz durch die Ortschaften Erdberg, Wetzelsdorf und Poysdorf.

Der Zeitplan für den Weiterbau im Nordabschnitt Schrick - Poysbrunn war ins Stocken geraten, weil der Naturschutz- und Wasserrechtsbescheid des Landes NÖ beeinsprucht wurde. Die Bürgerinitiative (BI) "A5 Mitte" zog ihre Beschwerden gegen das Projekt jedoch im August zurück. "Wir kapitulieren vor dem Druck und den sehr persönlichen Angriffen", hieß es damals.