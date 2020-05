A2-Anschluss feierlich eröffnet

Angekündigte Revolutionen finden bekanntlich nicht statt. Einmal mehr traf dieses alte Sprichwort auf die Eröffnung des neuen Autobahnanschlusses in Bad Vöslau zu. Im Vorhinein kolportierte Zahlen von rund 200 Gegendemonstranten hielten der Realität nur äußerst bedingt stand. Knapp ein Zehntel der angekündigten Menge rollte friedlich in einiger Entfernung zum Festakt ihre mitgebrachten Transparente aus. "Wir fordern eine Verkehrs-Gesamtlösung", betonte Bürgerinitiativen-Sprecher Franz Witasek. Eine neu gegründete Initiative will zudem weitere 30er-Zonen in der Kurstadt sehen. Ihren Wünschen entsprechend, sollen Friesstraße und Tattendorferstraße künftig nur noch mit 30 Kilometer pro Stunde befahren werden dürfen.