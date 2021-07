95-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk

Bei einem Verkehrsunfall in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) ist am Donnerstagnachmittag ein 95-Jähriger ums Leben gekommen. Er war am Steuer eines Autos mit einem anderen Pkw zusammengeprallt, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Dessen Lenker (20) wurde verletzt ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Laut Polizei war der 95-Jährige von einer Landesstraße in die B1 eingebogen. Bei der folgenden Kollision wurden beide Autos in den Straßengraben geschleudert. Der 95-Jährige starb noch an der Unfallstelle.