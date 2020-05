7. Platz bei der Kürbis-EM: Der Riesen-Plutzer ist zurück

Auch bei der Kürbis-Europameisterschaft in Ludwigsburg (bei Stuttgart) hat sich Thomas Puchner aus Dörfles gut geschlagen. Den 7. Platz erreichte der Gärtnermeister mit seinem 508 kg schweren Riesen-Plutzer. Ein Kilogramm hatte die Frucht trotz Schutzfolie eingebüßt. Diese Woche wurde der kernige Botschafter von Dörfles am Ortsbeginn aufgestellt. Mit der " Kernkraft" des Plutzers will Puchner künftig ganz vorne mitmischen.