550.000 Menschen folgen Aufruf zur "Plank-Challenge"

Unterarme aufstützen, parallel zu den Schultern. Beine strecken, Zehen aufstützen und: Jeden Muskeln anspannen. Und halten. Und zwar so lang es geht. Auch wenn der Körper schon zittert (und er zittert irgendwann). „Nach dem Zittern geht es immer noch einige Sekunden länger“, sagt Daniel Malik (35). Und der muss es wissen. Er ist der Mann, der die Facebook-Veranstaltung 30 Tage – Plank Challenge organisiert und ins Netz gestellt hat. Ein Plank, das ist die englische Bezeichnung für einen Unterarmstütz.

Am 7. Jänner hat Daniel Malik aus Strasshof (NÖ), Sportwissenschafter und Lehrer am BORG in der Wiener Hegelgasse, auf Facebook zur 30 Tage – Plank Challenge aufgerufen. „Fitness und Trendsportarten sind genau meins“, sagt der 35-Jährige. Er ist auch Präsident des österreichischen Dodgeball-Verbandes, Trainer des Dodgeball-Nationalteams und spielt leidenschaftlich gern Ultimate Frisbee.

Und ab Sonntag soll 30 Tage lang täglich geplankt werden. Planken ist eine „Stabi-Übung“, wie der Sportlehrer sagt. Eine Stabilisationsübung für die Tiefenmuskulatur. „Wichtig ist, nicht ins Hohlkreuz zu fallen, Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen und den Popsch nicht zu weit hoch halten“, sagt Malik. Wer unter Rückenschmerzen leidet, soll seinen Arzt fragen, ob die Übung geeignet ist. „Grundsätzlich kann‘s aber jeder machen“, sagt Malik. Von anfangs 20 Sekunden sollen sich die Teilnehmer bis zum Ende der Challenge auf 270 Sekunden verbessern. Klingt einfach, ist es aber nicht.