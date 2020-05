46-Jährige erstickte bei Brand

Hilfeschreie, Rauchschwaden, Bewohner in Angst: Dramatische Szenen spielten sich Samstagfrüh in einem dreigeschoßigen Mehrparteienhaus in in Pöchlarn im Bezirk Melk ab. In der Wohnung einer 46-jährigen Frau im ersten Stock des Hauses war Feuer ausgebrochen. Vermutlich beim Versuch, die anderen Bewohner zu warnen, erstickte die 46-jährige Ilse S. an den giftigen Rauchgasen im Stiegenhaus.

Gegen 2.40 Uhr Früh spitzte sich binnen Minuten die Lage dramatisch zu. Der Brand war im Wohnzimmer der Frau ausgebrochen. Dicke Rauchschwaden verbreiteten sich so rasch im Stiegenhaus, dass eine Flucht für zahlreiche Bewohner schwierig oder unmöglich war. „Wir haben unser Baby in ein Geschirrtuch gehüllt und sind ins Freie gelaufen“, berichtet Sarah Albrecht. Ihr Freund konnte noch ein paar Wertgegenstände aus der Wohnung holen, dann kamen schon die Einsatzkräfte.