33-Jähriger sprang in der Wachau in die Donau - vermutlich ertrunken

Dramatische Szenen am Samstagnachmittag in Weißenkirchen in der Wachau. Ein 33-jähriger Mann sprang im Bereich der Rollfähre in die Donau, hatte jedoch die starke Strömung unterschätzt. Er wurde sofort abgetrieben. Ein Polizist außer Dienst sowie anwesende Feuerwehrmitglieder sprangen kurzerhand hinterher, um den Mann aus dem Wasser zu retten. Doch vergebens, der 33-Jährige ging binnen weniger Sekunden unter.

Stundenlange Suche

Laut Landespolizeidirektion NÖ handelte es sich um einen afghanischen Asylwerber aus Deutschland, der in Niederösterreich zu Besuch war. Eine Suchaktion nach ihm verlief erfolglos. Wasserrettung, Feuerwehrtaucher, Polizei und Rettungsdienst standen im Einsatz.