300 neue Arbeitsplätze geschaffen

Seit Montagfrüh haben die Mitarbeiter des Telekommunikationsanbieters SPL Tele und des Montagespezialisten Powerlines Group einen neuen Arbeitsplatz – den Wirtschaftspark in Wolkersdorf. Mit 300 neuen Arbeitsplätzen zählt der Standort zur größten Betriebsansiedelung in Niederösterreich seit 2007. "Das bringt einen großen Impuls für die Region Weinviertel, noch dazu in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit", sagt Landeshauptmann Erwin Pröll bei der Eröffnung.