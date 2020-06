23 Jahre jung und bereits Wirtin

Weil weit und breit kein entsprechendes Lebensmittelgeschäft mehr vorhanden war, hat die Gemeinde 2011 die Rolle des Nahversorgers in Lichtenegg in der Buckligen Welt übernommen.

Am 4. Dezember startet der erfolgreiche Gemischtwarenhandel an einem neuen Platz durch. "Wir sind in unserem jetzigen Geschäft für das mittlerweile große Sortiment viel zu beengt", sagt Geschäftsführerin Melitta Mitsch. Deswegen übersiedelt der Laden in den Neubau des Betreuten Wohnens. Im nagelneuen Geschäft gibt es so wie bisher von der frischen Semmel, über Wurst und Fleisch fast alles am Lebensmittelsektor. Die Auswahl ist beinahe so groß wie in einem herkömmlichen Supermarkt. Dazu kommt ein großes Angebot an Kosmetikartikeln, Schreibwaren für die Schule und Bürobedarf. "Bei uns bekommt man sogar Zigaretten, Zeitschriften und Autobahn-Vignetten", erklärt Mitsch. Damit ersetzt der Laden auch die Trafik. Die Kunden ersparen sich eine mindestens acht Kilometer weite Autofahrt zum nächsten Geschäft.

Als besonderes Schmankerl kann das Geschäft auch mit Fair-Trade-Produkten und regionalen Produkten aufwarten. In den Regalen steht Honig, Bio-Eier, Mehl oder Ziegenkäse von Bauern aus der Umgebung.