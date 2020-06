21 Bewohner aus Haus gerettet

Ermittlungen Der Brand im Keller dürfte im Bereich eines dort abgestellten Sofas ausgebrochen sein. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache. Es deutet derzeit alles darauf hin, dass der Brand gelegt wurde. Das Bundeskriminalamt wurde eingeschaltet. Mit einem Ergebnis kann jedoch erst nächste Woche gerechnet werden.

Fest steht bis dato nur, dass ein unbekannter Zündler mit Papierschnitzel ein Sofa in Brand gesetzt hat.

"Wir haben noch geschlafen, als plötzlich alles voller Rauch war. Ich habe sofort meine Tochter gepackt und mit ihr am Fenster gewartet, bis uns die Feuerwehr in Sicherheit gebracht hat. Wir haben vor Aufregung am ganzen Leib gezittert", erzählt Loubnna G., eine der Bewohnerinnen des Wohnblocks.

Rund 100 Mann der Feuerwehr standen stundenlang im Einsatz. Wie groß der vor allem durch die Rauchentwicklung entstandene Sachschaden in der Wohnanlage ist, ließ sich gestern noch nicht beziffern.