170.000 "Zuagraste" haben die Wahl

Jetzt ist er vorbei. Einer der kürzesten Wahlkämpfe, die Niederösterreich je erlebt hat. Die meisten Kandidaten, die für die heutige Gemeinderatswahl (siehe auch Seiten 5, 12) auf Stimmenfang gegangen sind, stiegen erst nach den Weihnachtsfeiertagen so richtig aufs Gas. Bei ihren Hausbesuchen wurden ihnen die Türen nicht immer geöffnet. Vor allem die rund 170.000 Zweitwohnsitzer in NÖ sind während der Arbeitswoche meist schwer zu erreichen. Wahlberechtigt sind sie alle. Und da und dort werden ihre Stimmen den Ausgang der Gemeinderatswahl stark beeinflussen. Deshalb ist die Aufregung um die Wähler mit Zweitwohnsitz traditionell immer recht groß. So auch diesmal.

Beim Landesverwaltungsgericht sind insgesamt 431 Beschwerden gegen die Wahllisten eingangen. Gestritten wurde auch um Scheinmeldungen: Beispiele wundersamer Wähler- und Kandidatenvermehrung gab es quer durchs Land. Dennoch: Die Zweitwohnsitzer sind nach geltendem Wahlrecht ein wesentlicher Faktor. Der KURIER hat sich vor Ort umgesehen.