16 Polizisten für den Bahnhof

Es hätte nicht des gut beheizten Gemeinderatssaal im St.Pöltener Rathaus bedurft, um noch jene Debatte zu befeuern, die seit Wochen in der Hauptstadt für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Die Sicherheitsdiskussion rund um den Hauptbahnhof St.Pölten ist nun nicht nur in der Politik angekommen, sie hat nach zwei blutigen Vorfällen auch ihren Höhepunkt erreicht.

Mehr als 1600 Bürger haben sich mittlerweile per Unterschrift für ein Wachzimmer am Bahnhof ausgesprochen. Und auch die Politik macht jetzt ordentlich Druck. Alle Parteien ziehen an einem Strang, um einen Polizeiposten am Bahnhof durchzusetzen. Gemeinsam wurde am Montag eine Resolution verabschiedet, die demnächst an Innenministerin Johanna Mikl-Leitner übergeben werden soll.