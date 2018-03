16-Jähriger sticht älteren Bruder nieder

Zu einer Bluttat ist es Mittwochnachmittag in Matzendorf-Hölles im Bezirk Wiener Neustadt gekommen. Kurz vor 14 Uhr wurde ein 17-jähriger Bursche blutüberströmt und schwer verletzt auf einem Feldweg in der Ortschaft entdeckt. Der junge Mann wurde in lebensbedrohlichem Zustand vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Vom mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur. Kurz darauf stellte sich ein 16-Jähriger der Polizei. Es handelt sich um den jüngeren Bruder des Opfers. Das Brüderpaar aus Matzendorf dürfte in Streit geraten sein. Daraufhin soll der 16-Jährige sein Messer gezückt und auf den Älteren eingestochen haben.

Die weiteren Ermittlungen haben die Tatort- und die Mordgruppe des nö. Landeskriminalamtes übernommen.