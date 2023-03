16-Jährige wird seit Wochen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

In Niederösterreich gilt eine 16-Jährige seit mehr als einem Monat als abgängig. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte die Jugendliche die elterliche Wohnung in Mödling am 28. Jänner verlassen und kehrte seitdem nicht zurück. Der Teenager dürfte sich vorwiegend in Wien - in den Bereichen Praterstern, Stadtpark und Donaukanal - aufhalten, hieß es. Hinweise wurden erbeten.