14-Jährige inszenierte Entführung

Alles begann mit einer schlichten Abgängigkeitsmeldung. "Meine Tochter ist nicht nach Hause gekommen", erstattete eine 44-jährige gebürtige Türkin aus Leobendorf, Bezirk Korneuburg, Anzeige bei der Polizei in Korneuburg. Es ging um ihre 14-jährige Tochter.

Mittlerweile war es 1.30 Uhr in der Früh. Die Beamten nahmen die Personalien auf. Gegen 3.30 Uhr spitzte sich plötzlich die Sachlage zu. Der große Bruder hatte eine SMS erhalten. Inhalt: Ich bin nach der Schule in Stockerau entführt worden. "Eine Sache, die man sehr ernst nehmen muss, sagt ein Polizist. Eine Handy-Peilung wurde in Auftrag gegeben. Mit Erfolg: Laut dem Mobilfunkbetreiber wurde das Telefon in der Triester Straße in Wien-Favoriten bei einer Tankstelle geortet. Eine Streife rückte aus, doch das Mädchen war nicht mehr an der Tankstelle. Es konnte eruiert werden, dass das Mädchen in Begleitung zweier Burschen war. Neuerliche Handy-Peilungen schlugen fehl.