120 illegale Waffen im Keller von „tickendem Pulverfass“

Ein jahrelang andauernder Nachbarschaftsstreit wegen krähender Hähne ist im Triestingtal, Bezirk Baden, dramatisch eskaliert. Ein 52 Jahre alter Mann hat nach einer (nicht rechtskräftigen) Verurteilung und einem Bericht in der ORF-Sendung „Am Schauplatz“ die Nerven verloren und angekündigt, seine Nachbarn zu ermorden. Beim Zugriff in seinem Haus entdeckte die Spezialeinheit Cobra ein Arsenal von 120 illegalen Waffen - dabei handelte es sich um vier verbotene Waffen, 21 Schusswaffen, 45 Hieb- und Stichwaffen sowie rund 6.000 Stück an Munition sowie Kriegsmaterial – und das, obwohl gegen den früheren Jäger seit Jahren ein Waffenverbot besteht.

Begonnen hat der Nachbarschaftsstreit, als sich der 52-Jährige und seine Frau vor ein paar Jahren Hähne anschafften. „Ab diesem Zeitpunkt wurden wir jede Nacht zwischen drei und vier Uhr Früh geweckt“, schildern die Nachbarn Gabriela und Manfred T. Aus der guten Nachbarschaft wurde eine erbitterte Feindschaft. Ein Gerichtsgutachter stellte fest, dass die Hähne tatsächlich zu laut seien. Nach monatelangen Beschimpfungen attackierte Norbert Sch. seinen Nachbarn bei einer Tankstelle. Dieser filmte den Angriff mit seinem Handy. Sch. wurde deshalb am Landesgericht Wr. Neustadt wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt.