1,3 Millionen veruntreut: Ein Jahr Haft für Ex-Banker

Wegen Veruntreuung von 1,3 Millionen Euro sowie schweren Betrugs musste sich am Donnerstag ein 62-jähriger Ex-Banker am Landesgericht Korneuburg verantworten. 20 Jahre lang habe der Angeklagte Alfred S., laut eigenen Angaben, Sparguthaben von Kunden abgezweigt und an bedürftige Kunden weitergereicht. Vom Schöffengericht wurde er deshalb zu drei Jahren Haft verurteilt, zwei davon auf Bewährung. "Sie haben das Vertrauen der Kunden ausgenutzt. Sie sind kein Robin Hood" begründet Richterin Anna Wiesflecker das Urteil.

Aufgeflogen ist das "Schattensystem", wie es sein Verteidiger nannte, als ein Großkunde Geld abheben wollte. Anstatt der erwarteten 700.000 Euro waren jedoch nur knapp hundert Euro am Sparbuch. Bei einem folgenden Gespräch mit der Bankführung zeigte sich der Banker geständig und gewährte Einblick in sein System. Demnach habe er zwar Geld entgegengenommen, dieses aber nicht verbucht. Die Einträge in das Sparbuch hat er alibimäßig auf einer Schreibmaschine durchgeführt.