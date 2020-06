Nataschas Vater will weiterkämpfen

Die Entführung Am 2. März 1998 wird Natascha Kampusch auf dem Weg zur Schule in Wien-Donaustadt entführt und in einen weißen Mercedes-Transporter gezerrt. Ein 12-jähriges Mädchen wird Tatzeugin. Bis heute spricht sie von zwei Entführern.

Erste Ermittlungen Die Exekutive kontrolliert in Wien und NÖ 1000 Besitzer weißer Kleinbusse. Auch Wolfgang Priklopil war darunter. Die Beamten fanden keine Hinweise und zogen ab. Die Ermittlungen verliefen im Sand.

Die Flucht Nach 3096 Tagen in Gefangenschaft gelang Natascha Kampusch am 23. August 1998 die Flucht aus dem Gefängnis in Strasshof. Am Abend wurde die Leiche von Priklopil an der S-Bahn zwischen Wien Nord und Traisengasse entdeckt. Die Ermittlungen begannen erneut. Doch schon am 15. November 1998 stellte die Staatsanwaltschaft die Causa komplett ein. Priklopil wurde trotz aller Widersprüche als Einzeltäter abgestempelt.

Ungereimtheiten Am 9. Juni 2008 legte die Evaluierungskommission unter der Leitung von Ludwig Adamovich den Endbericht vor. Vernichtendes Urteil: Über all die Jahre wurde schlampig ermittelt und Nebenschauplätze außer Acht gelassen. Es sei nicht restlos geklärt, ob nicht weitere Personen involviert gewesen wären.

Amtsmissbrauch Bisheriger Höhepunkt war das Ermittlungsverfahren gegen fünf leitende Oberstaatsanwälte (wegen Amtsmissbrauchs). Es wurde schließlich 2011 eingestellt.

Wiederaufnahme Demnächst will der parlamentarische Unterauschuss bekannt geben, dass der Fall neu aufzurollen ist. Nataschas Vater ist schneller. Er brachte Mitte März eine Zivilklage gegen Ernst H., den Freund und Geschäftspartner Priklopils, ein.