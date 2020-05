Mit dem Frühling kommt der Tod

Die Gastgärten im Tal platzen aus allen Nähten. Doch während viele einfach nur froh sind, dass der Frühling endlich da ist, zieht das Prachtwetter andere geradezu magisch in die Berge. „Dort liegt in ganz Österreich für diese Jahreszeit überdurchschnittlich viel Schnee. Und damit gibt es auch noch viel Potenzial für Lawinen“, weiß Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol.

Wie groß die Gefahr nach wie vor ist, hat das vergangene Wochenende gezeigt. Bei Lawinenabgängen in den Alpen sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen oder verletzt worden. Bereits am Samstag starb ein Wiener in Osttirol durch eine Lawine. Bei dem Mann handelt es sich um den 55 Jahre alten Mediziner Reinhard Malzer, der unter anderem als Flugrettungsarzt tätig war. In Frankreich und der Schweiz verunglückten sieben Menschen tödlich, unter ihnen ein Österreicher, der als Mitglied einer Vorarlberger Tourengehergruppe im schweizerischen Kanton Wallis starb. Am Sonntag wurden zwei deutsche Tourengeher (31 und 35 Jahre alt) in Galtür 220 Meter von einer Lawine mitgerissen. Der 35-Jährige wurde verschüttet und schwer verletzt.