Kampusch: Vater klagt Entführer-Freund

Die von der Justiz vertretene Einzeltäter-Theorie im Fall von Natascha Kampusch wird immer stärker angezweifelt. Nicht erst seit sich der Unterausschuss im Parlament der Aktenberge angenommen hat und auf mehr Ungereimtheiten stieß als Antworten. Unabhängig von der strafrechtlichen Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens sorgt jetzt der Vater von Natascha Kampusch für einen Knalleffekt.

Ludwig Koch treibt die Wahrheitsfindung voran. Und zwar auf dem Zivilrechtsweg. Koch – bzw. dessen Anwälte Alfred Boran und Dietmar Heck – klagen Ernst H., den Freund von Entführer Wolfgang Priklopil, auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Der Vorwurf lautet, dass H. (Anwalt Manfred Ainedter) mutmaßlich an der Entführung des damals zehnjährigen Mädchens beteiligt war oder zumindest davon gewusst haben könnte. Die Klagssumme erstreckt sich auf 35.000 Euro. Diese Summe könnte sich aber im Laufe des Verfahrens noch erhöhen.

Aber nicht das Geld steht bei dem angestrengten Zivilprozess im Vordergrund, sondern die Aufrollung der Ereignisse, von der Entführung am 2. März 1998 bis zur Flucht des achteinhalb Jahre eingesperrten Opfers am 23. August 2006 und dem anschließenden Selbstmord von Wolfgang Priklopil.

Die Zivilrechtsklage wurde von den Anwälten seit Tagen akribisch in allen Details vorbereitet. Bereits am Donnerstag der Vorwoche hat Koch im Büro der Advokaten in der Wiener Innenstadt die nötigen Vollmachten unterzeichnet. Donnerstagfrüh war die Klage beim Landesgericht für Zivilrechtssachen eingegangen. Das Verfahren könnte noch vor dem Sommer anlaufen.