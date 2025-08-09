Gasthaus in Flammen: 100 Feuerwehrleute in Kärnten gefordert

Wegen eines Brandes in einem Gasthaus in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) sind am Samstag kurz vor 5.00 Uhr die örtlichen Feuerwehren alarmiert worden.

Ein Anbau beim Haupthaus stand in Flammen. Wie die Feuerwehr berichtete, gelang es beim Löscheinsatz, einen Großbrand zu verhindern.

Besondere Gefahr drohte durch mehrere an der Fassade des Haupthauses gelagerte Gasflaschen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache waren zunächst noch im Gange.

Gas strömte aus Flaschen

Beim Eintreffen der Feuerwehr strömte bereits brennendes Gas aus einer der Flaschen. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr entschärfte die Gefahr durch gezieltes und rasches Vorgehen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus wurde verhindert. Das Feuer war somit rasch unter Kontrolle.